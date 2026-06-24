$!Con reconocimientos por su labor, celebran el Día del Socorrista en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con reconocimientos al tiempo de servicio que dedican a Cruz Roja, la delegación de auxilio celebró el Día del Socorrista.

Elementos desde 13 años a 5 meses de servicio recibieron un reconocimiento de las autoridades de Cruz Roja del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y la presidenta de DIF Guadalupe Stone Aguilar.

“Hoy nos reunimos para celebrar el día del socorrista pero sobre todo para honrar algo que va más allá de un uniforme, una ambulancia, honramos la vocación de servir”, dijo el coordinador de Socorros de Cruz Roja, Roberto Zamudio Bibriesca.

En su discurso, precisó que como socorristas representan la esperanza para una persona, quienes están atravesando por los momentos más difíciles, cada servicio dado se hace con humanidad.