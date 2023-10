No obstante, los primeros pasos los dio en la orquesta y coro juvenil e infantil de una ciudad asilo, donde además toca la flauta trasversal.

“Cuando decidí participar en el proyecto de la orquesta sinfónica, fue por motivación de mi familia y mía. Entré con la ilusión de tocar clarinete, pero me llamó la atención la flauta transversal y me dije a mí misma: ‘¿Por qué no tocar dos instrumentos que me gustan?’, y hoy en día es algo que practico constantemente en mis días libres”, expuso.

Durante las peregrinaciones del novenario de Nuestra Señora del Rosario, Dafne se integró a la Banda La Rosarense, convirtiéndose en la primera mujer en la actividad.

Actualmente, señaló que combina su pasión por la música con los estudios, y reconoció el apoyo que ha recibido de sus padres y maestros para desarrollar este camino que para ella inicia.