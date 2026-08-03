$!Con un espectáculo musical, homenajes y pirotecnia celebraron el 371 Aniversario de la fundación de El Rosario

EL ROSARIO._ Con un espectáculo musical y galardón denominado “Orgullo de Nuestra Tierra”, que recoció ciudadanos, se vivió la celebración por el 371 Aniversario de la Fundación de El Rosario. El evento inició alrededor de las 18:00 horas, y tuvo lugar en la explanada municipal, que contó con la decoración de personal de Servicios Públicos con los emblemáticos arcos de acceso a la ciudad, el reguilete de Pueblo Mágico y la minería que dio origen a la ciudad.









Cómo preámbulo el grupo norteño Punto Clave, entonó varias melodías entre las que destacaron las mañanitas, a la espera de que la ciudadanía ocupara los lugares instalados, y tras lo cual se anunció la tercera llamada. El espectáculo inició con un baile que evocó a la raíz indígena de la región, el pueblo Totorame, por parte de alumnos de la Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, y que celebró el folklore de esta tierra.









Cómo parte de las tradiciones se presentaron las reinas de la Feria de la Primavera a Alejandra I, Reina de la Primavera 2026, Isabela I, Reina de Los Juegos Florales 2026, Ariadne I, Reina Infantil de la Primavera 2026, Grettel I, Reina Infantil de Los Juegos Florales 2026, así como soberanas invitadas. El programa musical lo conformaron Raquel del Rosario Rendón, ganadora del concurso de Canto de la Feria de la Primavera; Rafael Bocardo, Leididiana Mayorquin y banda Tesoro.









Cómo parte de los festejos, se entregó el distintivo “Orgullo de Nuestra Tierra”, en las áreas del deporte, artesanos y ámbito empresarial. Los galardonados fueron empaque “Don Jorge”, con 40 años en la exportación de mango, recibiendo la distinción Malú Duran de Crespo y Roberto Crespo Durán; Empaque La Pedrogosa, el cual recibió Belia Angélica Rodríguez de Arce, y Roberto Arce; Refrescos “El Manantial”, Tobías Ricardo Lozano Solorsa.









En los ámbitos deportivos y artísticos fueron reconocidos Francisco Javier Hernández Jiménez, miembro fundador de Banda MS; Marcos Adán Martínez Luna, boxeador profesional; Alex García, compositor; Leididiana Mayorquin, cantante; Rodrigo Romero, ciclista; Rubén Corona, Judoca. Evento el cual fue resguarda por un dispositivo conformado por elementos de Seguridad Pública y Ejército Mexicano.