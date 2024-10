EL ROSARIO._ El próximo 31 de octubre y por medio de un evento sencillo será el relevo a su segundo periodo al frente del Ayuntamiento, anunció la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.

“Sí vamos a hacer un evento oficial para el cierre y para la apertura del siguiente; no va a ser un evento grande la verdad que queremos cuidarlas, pues no tiene caso, no vemos esto así importante de que se realice un evento grande”, dijo.

Detalló que el evento para pasar al segundo periodo al frente de la administración será el día 31 de octubre a las 18:00 horas.

“Al final yo creo que tenemos que cuidar y conservar la austeridad, somos nosotros mismos los que estamos entrando y vamos a hacer un evento sencillo pero que se note que se está haciendo este cambio de Gobierno”, argumentó.

Así también, informó que será el próximo 29 de octubre cuando entregue el último informe de Gobierno del trienio que está por culminar, mismo que será ante Cabildo.

“Va a ser el 29 (de octubre) pero lo vamos a hacer en Cabildo en una sesión, ahí lo vamos a entregar, como se ha hecho siempre, el año pasado también así se hizo; consideramos que pues hay cosas importantes y no vamos a hacer evento grande del informe tampoco”.

Por ahora negó tener nombres para los funcionarios de primer nivel que la acompañarán en este segundo periodo, pero que se están revisando los perfiles que se recibieron para poder cumplir con los compromisos adquiridos.