$!Con un llamado a vivir en paz, en Escuinapa ponen en marcha el ciclo escolar

ESCUINAPA._ Con el apoyo en la construcción de la plaza cívica de la Primaria Angela Peralta, autoridades educativas y el Gobierno de Escuinapa dieron inició al ciclo escolar 2026-2027.
El Alcalde Victor Manuel Díaz Simental se encargó de dar inicio al ciclo escolar, después de que se presentará el programa “Prevención para la Cultura de la Paz” de Seguridad Pública.
“Eso que estamos viviendo aquí con ustedes... tanto el Gobierno municipal, como el sector educativo y el sector salud son el verdadero rostro de Escuinapa, Sinaloa”, dijo el Alcalde en su mensaje
Deseó que todos los niños asistan a las escuelas y que aprendan a vivir y convivir en paz, pues todos los seres humanos lo merecen.
Por eso es importante esta campaña, expuso, que han iniciado junto con el programa de Seguridad Pública.
La encargada de Programas Preventivos María Elena Ibarra Renteria informó que la prevención es prioridad por eso se llevarán a las escuelas información para prevenir riesgos.
“Está campaña busca llegar a la comunidad escolar de Escuinapa, con temas como extorsiones telefónicas, cultura vial, violencia, prevención del suicidio, protocolos ante sismos entre otras”, dijo.
En representación del Jefe de Servicios Regionales Baluarte-Cañas, Alfredo Rojas Santin, estuvo Francis Alvarado, quien informó que en este ciclo escolar más de 23 mil alumnos ingresaron a preescolar, primaria y secundaria en Rosario y Escuinapa.
En el lugar se dió banderazo para la reconstrucción del piso de la plaza cívica, que se encuentra en mal estado.