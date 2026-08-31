$!Con un llamado a vivir en paz, en Escuinapa ponen en marcha el ciclo escolar

ESCUINAPA._ Con el apoyo en la construcción de la plaza cívica de la Primaria Angela Peralta, autoridades educativas y el Gobierno de Escuinapa dieron inició al ciclo escolar 2026-2027.

El Alcalde Victor Manuel Díaz Simental se encargó de dar inicio al ciclo escolar, después de que se presentará el programa “Prevención para la Cultura de la Paz” de Seguridad Pública.

“Eso que estamos viviendo aquí con ustedes... tanto el Gobierno municipal, como el sector educativo y el sector salud son el verdadero rostro de Escuinapa, Sinaloa”, dijo el Alcalde en su mensaje