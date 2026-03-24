$!Con un video, Ayuntamiento de Rosario conmemora el aniversario luctuoso de Lola Beltrán

EL ROSARIO._ A 30 años del fallecimiento de Lola Beltrán, el Ayuntamiento de Rosario honró su memoria con un video en su cuenta oficial.

El material difundido cuenta con la participación de niños difusores del Municipio, el cual fue grabado en el museo dedicado a la reina de la canción ranchera en la ciudad.

El material audiovisual de un minuto de duración habla de la trayectoria de la hija distinguida del municipio.

Desde hace ya varias administraciones se designó al mes de marzo como el mes de Lola Beltrán, al acontecer su nacimiento y muerte.