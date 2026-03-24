$!Con un video, Ayuntamiento de Rosario conmemora el aniversario luctuoso de Lola Beltrán

EL ROSARIO._ A 30 años del fallecimiento de Lola Beltrán, el Ayuntamiento de Rosario honró su memoria con un video en su cuenta oficial.
El material difundido cuenta con la participación de niños difusores del Municipio, el cual fue grabado en el museo dedicado a la reina de la canción ranchera en la ciudad.
El material audiovisual de un minuto de duración habla de la trayectoria de la hija distinguida del municipio.
Desde hace ya varias administraciones se designó al mes de marzo como el mes de Lola Beltrán, al acontecer su nacimiento y muerte.
Así mismo, la dirección de Comunicación emitió un comunicado que será el fin de semana 28 de marzo cuando se celebre el aniversario luctuoso con un espectáculo de música vernácula.
El evento se va a llevar a cabo en la explanada del Santuario de Nuestra Señora del Rosario a las 19:00 horas.
Se precisa además que la velada contará con la participación musical de Antonio Reina, Nadia Yuriar y Ángel Ávila, quienes deleitarán al público de la mano del Mariachi Juvenil Mazatlán.