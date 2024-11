$!Con valor, Arely detuvo a la ‘roba viejitos’ en el banco del Bienestar de Rosario

EL ROSARIO._ “Háblenle a la patrulla”, grita con desesperación Arely quien se esfuerza en retener a la presunta “roba viejitos”, hecho que se registró en un video; esto tras cazarla por varios días y percatarse que pretendía estafar a un adulto mayor en el banco del Bienestar en la ciudad. Mientras ella con valor se enfrenta, la persona que graba le dice a otra vecina: “¿Le hablaron a la patrulla?”, a lo que una voz femenina responde: “No yo no, no me meto en problemas”. “Yo ahorita ando porque es mi tío (el afectado) y estoy contenta porque logré agarrarla”, sostiene con fuerza a la mujer. Los hechos, en voz de la propia captora, ocurrieron alrededor de las 6:00 horas en el banco del bienestar ubicado en la calle del panteón municipal y junto a Icatsin. “De hecho a un tío le robó el día 5 (de noviembre), posteriormente el día 6 le robó a otro conocido y pues hemos estado viniendo constantemente, nada más que nos ganaba; vinimos el día 7, 8, 9 y todos estos días hasta que pues la agarramos”, afirmó.

Refirió que este día fue de suerte, pues al llegar se dieron cuenta que intentaba robarle a un vecino de la cabecera, al tiempo que argumentó que fue fácil detectarla al tener un mismo modo de actuar, le quiso intentó cambiarle la tarjeta motivo por el que decidió intervenir. “La agarré como la quería agarrar, haciendo lo que hizo con las otras personas, con los otros familiares... Pues como que ya me ya me estaba cansando porque siempre nos gana, porque nosotros venimos de un rancho y siempre nos ganaba a hacer lo que ella hacía”, afirmó Arely. El coraje es evidente en su rostro golpeado, con un moretón en un ojo y mordidas en ambas manos por el esfuerzo de frenar la huída, ya que relató para Noroeste cómo, tras robar a un tío, se dio a la tarea de buscarla por varios días. “Cuando me di cuenta que le estaba cambiando la tarjeta, hizo lo mismo que con todos, y pues le había dicho que ya no podía después de cuatro intentos y ya iba a sacar ella el dinero fue cuando yo me di cuenta que iba sacar el dinero y yo me le puse”. Arely pidió se le concediera en el anonimato ante el temor a represalias, pero confiesa que se atrevió a actuar, además de hablar cansada de que se cometiera tanto abuso contra las personas de la tercera edad.

Sobre el modo de operar, destacó que investigaron que no siempre acudía, pero tal como ocurrió hoy llegaba al cajero del citado banco alrededor de las 5:30 horas, asegurando que llegaba a cobrar el apoyo de un familiar. “Ella actuaba temprano, ella a las 5:30, que fue la hora que hoy llegó a esa hora empezaba a hacer lo que hacía, se supone que llegaba a cobrar, porque ella llegó diciendo que iba a cobrar la tarjeta de su abuelita pero que no le habían mandado el nip”, explicó. Argumentó además que es con esa tarjeta falsa que engaña a los viejitos: “les dice, “no pues es que su nip no es”, y ya al parpadeón de ojos se las cambias, se las intercambia y ella se queda con la del viejito”.

Destacó que tras investigar se dieron cuenta de que es originaria de Zavala, pero dio un domicilio con dirección en la cabecera en la colonia Genaro Estrada. Describió además a la detenida como una mujer de alrededor de 33 años, pelo negro, ceja arqueada, morena clara, que llegó en sandalias con calcetas y un mayón. Informó que tras detenerla en el acto, fue que se llamó a la Seguridad Pública y la denuncia está en proceso porque todo esto es por escala que es por medio de un procedimiento. Lamentaron tener conocimiento que las autoridades les informaron que no es considerado un delito grave porque no llegó armada al lugar y se entregó sola.