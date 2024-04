“Adentro (de la guardería) se suscito un incendio por la mala calidad pudiera ser del cableado, no sirven detectores de humo de adentro, no se le ha dado mantenimiento, el corto circuito fue dentro, pero trono el medidor”, dijo una de las denunciantes.

Los niños los sacaron a un domicilio de al lado, los maestros se tuvieron que mantener dentro, presuntamente por ordenes de la ex Alcaldesa Claudia Valdez, señaló el denunciante.

“Pidió a todos, Claudia Valdez, que no saliera una nota sobre eso, si no ‘algo sucedería’, adentro estaban maestros y niños (cuando ocurrió el incidente), no se ha dado mantenimiento”, dijo la persona que hizo llegar videos y fotos a la redacción.

El Coordinador de Protección Civil José Molina dijo desconocer el hecho pues hasta el momento no se ha recibido alguna llamada que alerte de la situación, informó.

“No se tiene conocimiento, solo se atendió anoche unos reportes en unas casas abandonadas”, dijo.

En los videos hechos llegar a la redacción se muestra a personas yendo a recoger niños, así como fotografía de fuera de la guardería donde se observa el medidor con señas de flamazo.