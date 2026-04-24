$!Conavi presenta proyecto de 544 Viviendas del Bienestar en Rosario

EL ROSARIO._ La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) presentó al gobierno local el proyecto Viviendas del Bienestar, que contempla la construcción de 544 casas para familias del municipio.

La presentación se llevó a cabo en la sala de Cabildo, donde se expusieron los prototipos de vivienda y los lineamientos para acceder a este programa.

El encuentro fue encabezado por la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailén Delgado Rendón, en representación de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez; el director de Obras Públicas Municipal, Gil Valdez; y la arquitecta Noemí Sotelo, directora regional de Conavi.