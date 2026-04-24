$!Conavi presenta proyecto de 544 Viviendas del Bienestar en Rosario

EL ROSARIO._ La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) presentó al gobierno local el proyecto Viviendas del Bienestar, que contempla la construcción de 544 casas para familias del municipio.
La presentación se llevó a cabo en la sala de Cabildo, donde se expusieron los prototipos de vivienda y los lineamientos para acceder a este programa.
El encuentro fue encabezado por la Secretaria del Ayuntamiento, Ignacia Mailén Delgado Rendón, en representación de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez; el director de Obras Públicas Municipal, Gil Valdez; y la arquitecta Noemí Sotelo, directora regional de Conavi.
No obstante, no se determinó una fecha para el inicio de la construcción de las viviendas ubicadas en la zona contigua al Centro de Estudios Superiores de El Rosario, en la cabecera municipal.
Se detalló que los requisitos para adquirir una vivienda son: Tener 18 años o más, en caso de ser menor de edad deberá contar con dependientes económicos en primer grado, hijos, esposa o concubina, padres o hermanos.
Los interesados deberán contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos, es decir, hasta 17 mil pesos mensuales.
Así también, los aspirantes no deben ser derechohabientes de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, ni de algún instituto estatal o municipal de vivienda; no haber recibido previamente apoyo de vivienda por parte de Conavi, residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención, no contar con vivienda propia.
El proceso de registro deberá realizarse en línea, a través de la página https://sistemaintegraloperativo.conavi.gob.mx:9090/Levantamiento/PVB.