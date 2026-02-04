$!Concluye en Escuinapa programa de patrulleros viales con estudiantes de bachillerato

ESCUINAPA._ Un grupo de jóvenes de bachillerato culminó su participación como patrulleros viales, una labor que realizaron durante seis meses, informó Daniela Hernández Alvarado.
“Hoy concluimos y se entregó la carta de liberación para los muchachos, en este tiempo trabajamos con ellos distintos proyectos, estuvimos coordinando con Seguridad Pública”, dijo la encargada de Vialidad y Transporte.
Los patrulleros viales fueron un apoyo para su dependencia y Seguridad Pública al estar en desfiles y en cruceros de calles, indicó.
Fueron 260 horas las que dieron su tiempo, como parte del servicio social de bachillerato y el programa lo inició el anterior delegado de Vialidad y Transporte José Dimas Rodríguez, precisó.
Solo Cobaes fue la preparatoria que participó pues había una buena relación con Rodríguez, quien fue docente en esa institución, precisó.
El acuerdo fue coordinar con Seguridad Pública y probablemente continúen con ese proyecto en el mes de junio, con estudiantes de las diversas preparatorias.
”Me interesa bastante ya que creo que es un plus al conocimiento vial en los jóvenes que actualmente sabemos es una problemática en la ciudad y por lo menos estos son 12 pero con estos podemos avanzar más”, dijo.
Se podría abrir la convocatoria y esperan buena participación pues a su consideración es un buen programa, los jóvenes no nada más reciben la información sino que conocen de educación vial y con uno o dos que sepan de ello se avanza, precisó.