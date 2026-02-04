$!Concluye en Escuinapa programa de patrulleros viales con estudiantes de bachillerato

ESCUINAPA._ Un grupo de jóvenes de bachillerato culminó su participación como patrulleros viales, una labor que realizaron durante seis meses, informó Daniela Hernández Alvarado.

“Hoy concluimos y se entregó la carta de liberación para los muchachos, en este tiempo trabajamos con ellos distintos proyectos, estuvimos coordinando con Seguridad Pública”, dijo la encargada de Vialidad y Transporte.

Los patrulleros viales fueron un apoyo para su dependencia y Seguridad Pública al estar en desfiles y en cruceros de calles, indicó.

Fueron 260 horas las que dieron su tiempo, como parte del servicio social de bachillerato y el programa lo inició el anterior delegado de Vialidad y Transporte José Dimas Rodríguez, precisó.