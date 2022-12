Concordia está tranquilo, no hay reclamos de amenazas en los pueblos, dice Alcalde

MAZATLÁN._ El Alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal, manifestó que ha estado tranquilo ese municipio y no le han notificado que a las familias que acuden a las comunidades serranas las hayan amenazado para que no regresen a ellas.

”La verdad yo no me he enterado de esa situación porque lo que hemos vivido en Concordia de manera general ha estado tranquilo y las gentes que están viviendo en Concordia nosotros hemos visitado los pueblos y no hay el reclamo de que haya amenazas como en un tiempo pudieron haberse dado, pero en este caso no”, añadió Díaz Bernal.

“Ya pasó ese tiempo, yo creo que Concordia pues imagínense se están realizando eventos hasta internacionales y nosotros no hemos tenido ningún incidente, ninguna queja de ese tipo, porque si acaso hubiera no hubieran venido los extranjeros ni los de Gran Bretaña, ni los de España, ni los de Argentina por qué, porque recuerden que cuando un pedacito de país es violento se monitorea, entonces Concordia no lo es y por eso tuvimos un evento de mucho éxito, una carrera internacional y que si hubiera sido un municipio conflictivo no hubiera sido así”.

Agregó que muchos de los visitantes se quedaron en las casas que familias les rentaron provisionalmente.

Recientemente el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que es más fácil darles apoyos a las personas desplazadas por la violencia en los lugares donde se encuentran que regresar la paz a sus comunidades.

Díaz Bernal también dijo que la movilización de personas desplazadas por la violencia que hace años se dio cambió el escenario en el municipio hay quienes ya regresaron y quienes ya se quedaron en lugares a donde se movieron.

”Las gentes que están aquí en el municipio y que no tienen espacio dónde vivir, que están rentando o agregados con un familiar les comento que se acaban de entregar 108 cartas de asignación a personas desplazadas y se están introduciendo servicios en agua potable, drenaje y luz por parte de Gobierno del Estado para que ellos con esa asignación que ya se les hizo empiecen a hacer su construcción, están en la cabecera municipal, las personas que se quedaron en e municipio y que no tienen espacio donde vivir “, precisó Díaz Bernal.

”Ahorita por lo pronto es lote, con servicios, y pues construir (una vivienda) tarda y cuesta, entonces ahí las gentes que adolecen de vivienda pues por lo menos ya empezaron y Gobierno del Estado les cumplió, incluso en e avance que debe tener todo fraccionamiento que inicia pues los servicios es lo número uno, agua, drenaje y luz”.