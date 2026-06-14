$!Concordia se viste de fiesta con la Feria de la Ciruela 2026 en Aguacaliente de Gárate

AGUACALIENTE DE GÁRATE, Concordia._ Con gran éxito se llevó a cabo este domingo la Feria de la Ciruela 2026 en la comunidad de Aguacaliente de Gárate, en Concordia, que recibió a más de 2 mil 800 visitantes.

A través de un comunicado, la Sectur informó que este evento emblemático no solo rindió homenaje a la cosecha de este fruto, sino que reafirmó el enorme valor turístico, cultural y económico de las comunidades rurales del municipio de Concordia.

Turistas y habitantes de la región recorrieron los stands donde productores locales ofrecieron una gran variedad de productos derivados del fruto que ha dado identidad a esta comunidad por generaciones.