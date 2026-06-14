$!Concordia se viste de fiesta con la Feria de la Ciruela 2026 en Aguacaliente de Gárate

AGUACALIENTE DE GÁRATE, Concordia._ Con gran éxito se llevó a cabo este domingo la Feria de la Ciruela 2026 en la comunidad de Aguacaliente de Gárate, en Concordia, que recibió a más de 2 mil 800 visitantes.
A través de un comunicado, la Sectur informó que este evento emblemático no solo rindió homenaje a la cosecha de este fruto, sino que reafirmó el enorme valor turístico, cultural y económico de las comunidades rurales del municipio de Concordia.
Turistas y habitantes de la región recorrieron los stands donde productores locales ofrecieron una gran variedad de productos derivados del fruto que ha dado identidad a esta comunidad por generaciones.
En representación de la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, estuvo Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, quien acompañó al secretario de Economía, Feliciano Castro Melendrez, quien asistió en representación de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, en el corte de listón inaugural, junto al Presidente municipal de Concordia, Óscar Zamudio Pérez, entre otras autoridades del municipio.
La fiesta por la cosecha de la ciruela es una tradición viva que se ha celebrado de forma continua desde hace más de 66 años en Aguacaliente de Gárate.
Los asistentes disfrutaron de ciruelas en todas sus presentaciones (roja, amarilla, rayada, madura, fresca o deshidratada), así como mermeladas, conservas, miel, agua fresca, raspados, atole, tamales, empanadas y cerveza artesanal a base de ciruela.
Asimismo, en un emotivo acto, la comunidad honró su propia historia y valores al hacer entrega de reconocimientos especiales a dos personalidades distinguidas de la región: Florencia Cabanillas y Luis López Arroyo, por su valiosa aportación y trayectoria en la comunidad.
Además, gracias al programa Enamórate Sinaloa, que coordina la Secretaría de Turismo de Sinaloa, se tuvieron visitantes de Puerto Rico y Canadá, así como de diversos municipios del estado.