$!Concurren familias verbena popular con motivo del Grito de Independencia en Rosario

EL ROSARIO._ Aunque se esperaba poca afluencia de asistentes debido a la violencia que se vive en la entidad, familias salieron a celebrar el Grito de Independencia.
Esto después de que municipios y Gobierno del Estado cancelaran los eventos masivos producto de la inseguridad que se ha registrado desde hace un año.
Esto se hizo visible desde el inicio de la verbena popular a las 18:00 horas en la plazuela Gabriel Leyva con la presentación del DJ Cañas.
En la venta de antojitos, se ofrece elotes, churros dulces y salados con ceviche, bolis y agua, entre otras cosas.
En la explanada a la espera del Grito los asistentes presenciaron al cantante local Juan Colín y la ejecución del ballet folklórico “El Mazatleco”.
Así también se ha mantenido la vigilancia por parte de diferentes corporaciones municipales, estatal y federal.