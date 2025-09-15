$!Concurren familias verbena popular con motivo del Grito de Independencia en Rosario

EL ROSARIO._ Aunque se esperaba poca afluencia de asistentes debido a la violencia que se vive en la entidad, familias salieron a celebrar el Grito de Independencia. Esto después de que municipios y Gobierno del Estado cancelaran los eventos masivos producto de la inseguridad que se ha registrado desde hace un año.











Esto se hizo visible desde el inicio de la verbena popular a las 18:00 horas en la plazuela Gabriel Leyva con la presentación del DJ Cañas. En la venta de antojitos, se ofrece elotes, churros dulces y salados con ceviche, bolis y agua, entre otras cosas.









