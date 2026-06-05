$!Condonan a ejidatarios de Escuinapa pagos pendientes con Financiera Rural

ESCUINAPA._ Con la intención de dar certidumbre legal a ejidatarios, se realizaron condonaciones de pagos que tenían créditos con la extinta Financiera Rural, informó el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas. Informó que se reunieron con ejidatarios personal de la Procuraduría Agraria, que estuvo representada por Germán Escobar, así como Ramón Lucas, de la extinta Financiera Rural.

“El objetivo principal de la reunión fue que tenían lista de créditos pendientes de ejidatarios ante la Financiera Rural, por lo que la reunión fue darles a conocer el decreto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre estos créditos”, dijo. En el decreto emitido el 8 de mayo, era sobre créditos pendientes desde 2003 a 2023, en la que los créditos menores a 397 mil pesos se iban a condonar los pagos. Quienes tuvieran una cantidad mayor a esa cantidad se les hizo un esquema para que con un descuento pudieran pagar con facilidades de pago de 12 hasta 36 meses.