$!Conductor queda prensado tras choque de grúa y tráiler en la Tepic-Mazatlán, en Rosario

ROSARIO._ Dos conductores resultaron heridos, uno de ellos quedó prensado, y un tráiler terminó siniestrado tras un choque registrado durante la madrugada de este viernes en la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura del municipio de Rosario. El accidente dejó miles de pesos en daños materiales.
El hecho fue reportado alrededor de las 00:20 horas de este viernes 14 de agosto, en el kilómetro 225+800 de la carretera de cuota, en la zona conocida como La Tablones.
El conductor de la grúa, quien quedó prensado tras el impacto, fue identificado como Miguel Ángel “V”, de 28 años y con domicilio en Querétaro.
El otro conductor involucrado, identificado como Francisco Javier, de 43 años y con domicilio en Los Mochis, también resultó herido.
Las unidades involucradas fueron un camión grúa Freightliner, color blanco, y un tráiler Kenworth.
Tras recibir el reporte de la colisión, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Rosario y Mazatlán, Bomberos Veteranos y Cruz Roja, quienes brindaron auxilio a los conductores.
Después de varios minutos de maniobras, los cuerpos de emergencia lograron extraer al joven conductor de la grúa, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Además, trabajaron para controlar el fuego que se registró en una de las unidades involucradas.
Elementos de la Guardia Nacional, División de Caminos, acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y, posteriormente, solicitaron a las grúas de guardia retirar las unidades de la carretera.