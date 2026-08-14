$!Conductor queda prensado tras choque de grúa y tráiler en la Tepic-Mazatlán, en Rosario

ROSARIO._ Dos conductores resultaron heridos, uno de ellos quedó prensado, y un tráiler terminó siniestrado tras un choque registrado durante la madrugada de este viernes en la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura del municipio de Rosario. El accidente dejó miles de pesos en daños materiales.

El hecho fue reportado alrededor de las 00:20 horas de este viernes 14 de agosto, en el kilómetro 225+800 de la carretera de cuota, en la zona conocida como La Tablones.

El conductor de la grúa, quien quedó prensado tras el impacto, fue identificado como Miguel Ángel “V”, de 28 años y con domicilio en Querétaro.