$!Conductor resulta herido tras aparatoso accidente entre vehículo y tráiler en Rosario

ROSARIO._ Un conductor herido de consideración y miles de pesos en pérdidas dejó el choque de un vehículo y un tráiler al parecer cargado de mangos, sobre la carretera México 15 en la curva antes de llegar a la comunidad de Otates.
El hecho que fue reportado a la dirección de Seguridad Pública, se informó en el lugar que ocurrió alrededor de las 19:10 horas , en la curva a la altura del kilómetro 229, de la vía federal en mención.
Las unidades se indicó que es un auto marca Honda, color blanco, con placas de Sinaloa, y un tráiler marca Kent Work, color blanco y placas de circulación del Servicio Nacional de Carga.
De acuerdo a testigos del accidente, la unidad de carga invadió el carril impactándose contra el vehículo y salir posteriormente de la cinta asfáltica.
Tras el reporte acudieron elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública para confirmar el reporte y brindar el auxilio.
Debido al impacto el conductor quedó entre los fierros retorcidos de la unidad por lo que los cuerpos de auxilio emplearon las “quijadas de la vida”; así mismo acudió la bombera de Protección Civil para actuar ante un posible derrame.
Luego de una rápida maniobra de los paramédicos, el conductor herido fue colocado en la camilla para trasladarlo de emergencia al Hospital Integral IMSS Bienestar ubicado en la cabecera municipal.
Por poco más de media hora la vialidad permaneció cerrada en ambos sentidos mientras los cuerpos de auxilio realizaron las maniobras de salvamento.
Momentos más tarde personal de La Guardia Nacional, de la división de caminos tomó conocimiento del hecho y dio el debido trámite para ordenar a la grúa de guardia removiera las unidades.