$!Conductor resulta herido tras aparatoso accidente entre vehículo y tráiler en Rosario

ROSARIO._ Un conductor herido de consideración y miles de pesos en pérdidas dejó el choque de un vehículo y un tráiler al parecer cargado de mangos, sobre la carretera México 15 en la curva antes de llegar a la comunidad de Otates.

El hecho que fue reportado a la dirección de Seguridad Pública, se informó en el lugar que ocurrió alrededor de las 19:10 horas , en la curva a la altura del kilómetro 229, de la vía federal en mención.

Las unidades se indicó que es un auto marca Honda, color blanco, con placas de Sinaloa, y un tráiler marca Kent Work, color blanco y placas de circulación del Servicio Nacional de Carga.

De acuerdo a testigos del accidente, la unidad de carga invadió el carril impactándose contra el vehículo y salir posteriormente de la cinta asfáltica.

Tras el reporte acudieron elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública para confirmar el reporte y brindar el auxilio.

Debido al impacto el conductor quedó entre los fierros retorcidos de la unidad por lo que los cuerpos de auxilio emplearon las “quijadas de la vida”; así mismo acudió la bombera de Protección Civil para actuar ante un posible derrame.