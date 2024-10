MAZATLÁN._ La situación de violencia que afecta a todo Sinaloa tiene a los ciudadanos bajo un velo de preocupación y en Rosario la inseguridad le ha pegado en diferentes aspectos, desde el miedo a salir de sus casas hasta la falta de turismo, menciona la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez.

Valdez Aguilar comentó que pese a todo, la cabecera de la comunidad se encuentra sin ningún altercado violento, por lo que reafirma su compromiso con el plan de seguridad que está tomando el estado para combatir los problemas de inseguridad.

“Pues las cosas ahí están como en todo el estado, esperemos que pronto puedan mejorar; en la cabecera municipal está tranquilo, pero en todos lados hay sus detalles, esperemos que esto siga así, que no haya problemas fuertes, y pues hay que seguir todos con el plan que se tiene a través del estado, que es trabajar en conjunto las fuerzas policíacas para que se coordinen por cualquier situación que ocurra”, dijo.

Asimismo, pidió a los ciudadanos de El Rosario no caer en rumores falsos que puedan generar psicosis y miedo en situaciones que no existen, aunque no niega que son momentos complicados para todos los sinaloenses, no obstante, señala que hay creer solo en informes oficiales de gobierno.

“Solamente les diría a la población que estén atentos a los medios oficiales, porque hay mucha desinformación y a veces eso crea una psicosis que no queremos que estén pasando los ciudadanos, ya que a veces tomamos acciones que no deberían de ser en el momento en que en realidad no está ocurriendo una situación así. Es cierto que hay cosas en el estado, pero tenemos que estar atentos a los medios oficiales”.

TURISMO TAMPOCO VISITA EL ROSARIO

La falta de turismo también afecta a El Rosario, pues al igual que Mazatlán, no están recibiendo a muchos visitantes y por ende los pobladores prefieren cerrar sus negocios y resguardarse desde temprano.

“Yo creo que también estamos en El Rosario en la misma sintonía que en Mazatlán (con el turismo), ya que la gente a las 6-7 de la tarde ya están cerrando todo, ya están entrando a sus casas, sin embargo, yo creo que es importante esta medida por parte de la ciudadanía, así lo veo yo esa cuestión, pero ahorita sí estamos tranquilos en ese sentido”.

TERMINA SU LABOR CON LA FRENTE EN ALTO

A días de dejar su labor como Presidenta municipal de El Rosario, Valdez confirmó que se despedirá de su cargo con la conciencia tranquila, sin dejar deudas innecesarias y todavía trabajando en los pendientes hasta el 31 de octubre.

“Nosotros dejamos la administración bien, las finanzas están sanas, nosotros estamos trabajando para cerrar como debe de ser, pero sobre todo con la menor deuda posible que se requiere”.