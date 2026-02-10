Confía Alcaldesa en que Rosario mantenga distintivo de Pueblo Mágico

EL ROSARIO._ Ante la revisión de los destinos con el distintivo de Pueblo Mágico, la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, se dijo confiada en el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna para que El Rosario lo conserve.

“Claro tengo la confianza en nuestro Gobernador, en la Secretaria de Turismo que va a trabajar por los cinco Pueblos Mágicos que tiene Sinaloa y esperemos que sigamos contando con ese distintivo”, dijo.

Esto luego de que el Gobierno federal anunció una depuración por medio de la cual algunos destinos podrían perder el citado distintivo.

El pueblo de origen minero recibió la distinción en el año 2012, que sumó a los títulos de Pueblo Señorial, Ciudad Asilo y Ex Real de Minas.

Con relación al proceso, la Alcaldesa mencionó que se envió una documentación ante la Secretaría de Turismo federal para realizar la correspondiente evaluación.

“Se tuvo que mandar toda la documentación para la evaluación, a nivel nacional no tenían la documentación oficial de cada Pueblo Mágico, entonces, pues cada pueblo tuvo que trabajar mandando”, argumentó.

En el municipio, refirió que se encuentra trabajando el coordinador de Turismo, Mario Tirado Rodríguez, en coordinación con el Comité de Pueblo Mágico, con lo que espera que se hayan cumplido todos los requisitos.

Valdez Aguilar manifestó que no se ha determinado una fecha para conocer el veredicto de la instancia competente pero se espera que pueda ser en los meses de junio o julio.

Sobre los elementos a mejorar, enlistó temas como la parte cultural, limpieza de calles y la conservación arquitectónica de la ciudad.