Confía Gobernador en rescate con vida de los tres mineros atrapados en mina de Rosario

Existe la esperanza de encontrar con vida a los tres mineros que continúan atrapados al interior de la mina Santa Fe, en la zona serrana de Rosario, reiteró el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya.

“Estamos esperanzados de rescatarlos con vida”, expresó Rocha Moya en entrevista con personal de medios de comunicación cerca del mediodía de este martes.

Agregó que el lunes se estaba cerca de los mineros, pero se presentaron algunos obstáculos que se están resolviendo por parte de los diversos especialistas que se encuentran en este lugar de instituciones públicas, particulares y mineras.

“Han salido algunos obstáculos, pero se están resolviendo por parte de los especialistas”, reiteró.

El Gobernador llegó al mismo tiempo en que arribaron al lugar 40 elementos de Bomberos del Área Metropolitana de Guadalajara y del Estado de Jalisco en apoyo a las acciones de rescate de los mineros atrapados.

Fue el 25 de marzo cuando se registró una fuga de jales o residuos mineros y el lodo ingresó a la mina donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir y cuatro quedaron atrapados.

Cerca de la medianoche del domingo se logró rescatar al primero de los cuatro mineros y en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue trasladado al Hospital General de Mazatlán donde horas después fue dado de alta.

La tarde de este martes continúan los trabajos de búsqueda y rescate de los mineros que ya llevan seis días atrapados en esta mina Santa Fe.