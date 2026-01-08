Confía líder sindical de Escuinapa en resolver temas pendientes con el Gobierno

ESCUINAPA._ Hay confianza en que se resolverán temas pendientes con el Ayuntamiento, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa, Miguel Ángel Peraza Zataráin.

“Hay bastantes asuntos pendientes, estoy seguro que nos vamos a sentar, aún no lo hacemos porque estamos en lo protocolario pero una vez que lo hagamos llegaremos a buenos términos”, dijo el nuevo dirigente sindical.

Los temas pendientes son relacionados a retenciones salariales y los trabajadores han señalado que son las canastas básicas que se deben por más de un año.

Pero eso, indicó, considera que tendrá una solución adecuada para todos, las canastas básicas son de más de 5 mil pesos que este mes ya tuvo un incremento con el salario mínimo.

”Vamos a platicarlo, lo tenemos contractuado y vamos a llegar a un buen entendimiento, para ambas partes”, dijo.

La secretaría general del sindicato la asumió el 1 de enero, hay cosas que se irán trabajando conforme pasen los días pero su confianza en que se llegarán a acuerdos se mantiene, indicó.

Las personas que estaban en la mesa directiva anterior, deberán regresar a sus labores, el ex dirigente sindical Jaime Lizarraga Rojas está de vacaciones, señaló.