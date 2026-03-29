Confía minera que mineros atrapados en mina de Rosario se encuentren bien

EL ROSARIO._ Al exponer que periódicamente se informa a familiares de los cuatro trabajadores perdidos en mina del municipio sobre los avances en las acciones de rescate, el gerente de la mina Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V, Álvaro Enrique Vargas Miranda, pidió no hablar de la certidumbre que estos reportes les dan.

“No me preguntes eso, este, no, no; Yo en lo personal tengo fe en Dios, ¿Sí?, cien por ciento fe en Dios van a estar bien”, expuso con una voz entrecortada.

Esto mientras su rostro evidencia los estragos físicos y emociones de cuatro días de estar al frente de las acciones en coordinación del sector privado y los tres niveles de gobierno.

Ya que en entrevista, expuso que los grupos tras alrededor de cuatro horas de labores regresan a la superficie para reportar a familiares y especialistas condiciones del lugar hasta donde lograron llegar, que a su vez permita trazar líneas de acción.

Al cuestionamiento de el ambiente que se vive, enfatizó, es de mucho trabajo entre familiares y las personas que participan de las labores.

“Tengo gente que ha laborado, ah, y ha sudado y gente que ni conozco”, comentó.

Vargas Miranda enfatizó que las labores no han parado en ningún momento y que la prioridad sigue siendo encontrar a los cuatro mineros con vida.