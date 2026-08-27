Confía presidente de Codesin en el sur de Sinaloa impulso a la región con Graciela Domínguez como Gobernadora

ROSARIO._ El presidente del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en el sur del Estado, Tobías Ricardo Lozano Solorza, aseguró que la designación de Graciela Domínguez como Gobernadora interina de Sinaloa, genera entusiasmo por su apertura por proyectos y la justicia social para el sur-sur.

“La verdad estamos muy entusiasmado conozco a Graciela Domínguez, de manera personal, desde Codesin ya habíamos tenido un acercamiento con ella como diputada federal y siempre se ha manifestado muy abierta por los proyectos del sur-sur y sobre todo traer la justicia social”, manifestó.

Actualmente, señaló, el proyecto más importante que están impulsando desde Codesin zona sur es el corredor Isla de la Piedra-Teacapán que a su vez tiene como punto neurálgico el puente Agua Verde-Chametla.

“Y que ahora que llega Graciela pues le vemos mucho más expectativas de que se le puedan dedicar recursos a este proyecto y que pueda concretarse en un mediano plazo”, afirmó.

Lozano Solorza aseguró que de igual forma se han mantenido las gestiones con los diferentes niveles de Gobierno tanto estatal como federal.

“Han visto con buenos ojos desde la Federación, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes también lo ve como una gran oportunidad de hacer una carretera alimentadora, entonces creo que va avanzando bien el proyecto”.

Este proyecto, señaló, requiere una inversión de entre los 800 a mil millones de pesos, de los cuales el puente sobre el Río Baluarte, requiere aproximadamente 300 millones de pesos.

Sobre las dimensiones del puente sería de alrededor de 600 metros, además de caminos y los accesos a los pueblos, que en total contempla un tramo de alrededor de 3 kilómetros.

Así mismo, detalló que los extremos de esta vialidad se vincularían por medio de los accesos a ambas sindicaturas.