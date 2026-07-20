Confían en que Jumapae pueda resolver los problemas financieros

ESCUINAPA._ Sí se puede ir mejorando poco a poco la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, consideró el gerente Julián Isidro Astorga García.
Indicó que se tienen deudas con diversas instituciones como IMSS, Infonavit, CFE, sentencias laborales, pero aún así confía en que puede trabajarse bien.
“En estos siete u ocho días que he estado al frente de la Jumapae, creo que sí se pueden hacer cosas buenas, sí podemos ir transitando poco a poco para mejorar la Jumapae”, dijo.
Consideró que haciendo equipo con el personal, se pueden hacer muchas cosas, no se puede solucionar todo porque es complicada su situación pero sí se puede mejorar, en eso confía.
“Me siento optimista, me siento con ganas de demostrar que se puedan hacer las cosas bien, sobre todo ya conozco al personal en su mayoría y fue algo que me animó para aceptar el cargo”, dijo.
Astorga García reconoció que encontró algunas situaciones en la Jumapae al analizar deudas y pagos, lo único que puede hacer es pedirle confianza a la gente de que habrá una buena administración de recursos.
“Peso que entre a la Jumapae, peso que estará bien administrado, estamos analizando todo el personal, los sueldos, que se pague de acuerdo a lo justo”, dijo.
Un gerente gana un aproximado de 18 mil pesos pero a partir de la quincena que se manejó bajo su administración, las compensaciones fueron eliminadas, señaló.