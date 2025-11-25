Confirma Alcalde corte de suministro de energía en acueducto Baluarte-Escuinapa

ESCUINAPA._ La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía al acueducto Baluarte-Escuinapa, reconoció el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

Después de que los escuinapenses han señalado un servicio irregular en el servicio, el edil indicó que es real el corte.

“Efectivamente por eso estamos solicitando el recurso para pagar, no queremos violentarnos, estamos resolviendo de una y otra manera pero esperemos que esto quede resuelto hoy (martes), entre la tarde y noche o mañana”, dijo.

El Alcalde indicó desconocer cuánto se adeuda a CFE por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero precisó que hay que dar por lo menos 1.5 millones.

“Pues mucho dinero (se adeuda), pero lo que ocupamos es pagarles por lo menos un millón y medio para abonar, el que abona pagar quiere”, dijo.

Díaz Simental dijo no considerar que la gente deba tomar previsiones por esta falta de agua, además que también tienen una obra de agua potable avanzada, solo falta el tema energético pero llamó a ser optimista, pues van bien.

Espera que Gobierno del Estado pueda darles la solicitud de apoyo financiero, pagar a CFE y empezar a conveniar.

De acuerdo a algunos trabajadores de Jumapae, el servicio de energía quedó suspendido el jueves pasado y se han estado reconectando para impedir que la ciudad se quede sin agua potable.