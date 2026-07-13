Confirma Alcalde detonaciones de arma de fuego en Escuinapa

ESCUINAPA._ Se han tenido varios eventos con detonaciones de arma de fuego en el centro, lo ocurrido este lunes es un suceso más, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Aquí en el mercado hubo uno, en la 22 ha habido ya varios, desgraciadamente no es el único, hay más, fue exactamente a las 8 horas con 20 minutos.... Me remití frente al lugar de los hechos porque fue frente a mi casa, afortunadamente la persona herida no fue de gravedad”, dijo.

Una mujer resultó herida en el sitio y un vehículo propiedad de una de sus primas recibió detonaciones, al parecer podría tener daños en el motor, porque tiene dos balazos en el cofre.

En cuanto a que el ataque hubiera sido dirigido a su domicilio, señaló que no era así, esto fueron solo rumores.

“Está bien que la gente hable, ¿no le gusta a usted eso? De eso viven”, dijo.

El Alcalde aseguró que no ha considerado aumentar su seguridad.

Durante la mañana de este lunes, una persona herida entró al DIF municipal, el atacante paró de disparar al ver niños, indicó.

“Afortunadamente por eso dejó de disparar el agresor”, dijo.

Díaz Simental indicó que continúa en contacto con las autoridades de todos los niveles y lo que esperan que estos hechos vayan a la baja.