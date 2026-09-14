$!Confirma Ayuntamiento de Escuinapa celebración por Grito de Independencia y verbena

ESCUINAPA._ Con “austeridad republicana” y en apoyo a la economía de los comerciantes, el Ayuntamiento confirmó la celebración del Grito de Independencia y Verbena Patria.
“El Ayuntamiento informa que la conmemoración del Grito de Independencia sí se llevará a cabo, desarrollándose bajo un formato estrictamente republicano, protocolario y solemne, acompañado de una verbena popular”, se señala.
Con los tres niveles de gobierno se tendrá un operativo para garantizar el desarrollo del evento cívico y procurar la tranquilidad de las familias que asistan, se señaló.
La realización de la verbena popular es para respaldar de manera solidaria la economía de las familias y comerciantes locales que dependen del dinamismo de estas fechas, se precisa en el comunicado.
El Ayuntamiento invita a las familias a vivir las tradiciones patrias con responsabilidad, respeto y orgullo cívico, haciendo del acto un punto de encuentro y unidad comunitaria.
Los horarios y el programa cívico se darán a conocer a través de las páginas oficiales del Ayuntamiento, se informó.