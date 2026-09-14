$!Confirma Ayuntamiento de Escuinapa celebración por Grito de Independencia y verbena

ESCUINAPA._ Con “austeridad republicana” y en apoyo a la economía de los comerciantes, el Ayuntamiento confirmó la celebración del Grito de Independencia y Verbena Patria.

“El Ayuntamiento informa que la conmemoración del Grito de Independencia sí se llevará a cabo, desarrollándose bajo un formato estrictamente republicano, protocolario y solemne, acompañado de una verbena popular”, se señala.

Con los tres niveles de gobierno se tendrá un operativo para garantizar el desarrollo del evento cívico y procurar la tranquilidad de las familias que asistan, se señaló.