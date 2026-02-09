$!Confirma FGR identificación de diez cuerpos hallados en predio en la zona rural de Concordia; 5 son mineros

Diez cadáveres fueron hallados en la zona rural del municipio de Concordia, y cinco fueron identificados como parte de los 10 mineros que fueron privados de la libertad a finales del mes pasado, confirmó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia apenas dio más detalles sobre el número de cuerpos o restos hallados en un predio ubicado en la localidad de El Verde, al poniente del municipio serrano al sur de Sinaloa, quedando cinco no identificados.

“En seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia”, dice el informe.