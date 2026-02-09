$!Confirma FGR identificación de diez cuerpos hallados en predio en la zona rural de Concordia; 5 son mineros

Diez cadáveres fueron hallados en la zona rural del municipio de Concordia, y cinco fueron identificados como parte de los 10 mineros que fueron privados de la libertad a finales del mes pasado, confirmó la Fiscalía General del Estado.
La dependencia apenas dio más detalles sobre el número de cuerpos o restos hallados en un predio ubicado en la localidad de El Verde, al poniente del municipio serrano al sur de Sinaloa, quedando cinco no identificados.
“En seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad El Verde, del municipio de Concordia”, dice el informe.
Los trabajos de identificación, señala la dependencia, fueron posible gracias al trabajo llevado a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales, en el sitio mencionado.
En el lugar hay otros cinco cuerpos de los que aún no se tiene la precisión de su identificación.
“Es importante mencionar que la autoridad ministerial ha mantenido contacto con familiares de las víctimas, cuyos cuerpos en los casos en que ya fueron identificados, serán trasladados a los estados de Zacatecas en dos casos, así como a Chihuahua, Sonora y Guerrero”, agrega el informe.
“...continúa la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos, como parte de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, quien realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”.