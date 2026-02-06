Confirma FGR que sí hay cuerpos y restos en El Verde, Concordia; uno podría ser minero

La Fiscalía General de la República confirmó que sí hay cuerpos y restos humanos en la zona de El Verde, Concordia, donde desde hace más de 36 horas se mantiene un operativo.

También relacionó el hallazgo con el caso de los 10 trabajadores mineros desaparecidos.

“Luego de la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, han llevado a cabo diversas diligencias, que han permitido obtener importantes avances en la investigación, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos”, señala el comunicado.

“Como resultado de dichas actuaciones llevadas a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas por lo que se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad”.

Todo lo anterior, señala el comunicado, después de la realización de cateos, así como labores de campo, efectuadas en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.

Cabe destacar, agrega, que luego del trabajo realizado por personal de las instituciones mencionadas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa.

“Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados”, dice el boletín.

“Asimismo, personal ministerial de FEMDO realiza todas las diligencias necesarias para evitar que los hechos queden impunes”.

A las personas mencionadas en este comunicado, aclara la dependencia, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.