$!Confirma Ramón Alcaraz despido como director de Obras en Escuinapa

ESCUINAPA._ Ramón Alcaraz Chávez fue despedido como director de Obras y Servicios Públicos, a partir de este viernes Esteban Cazares Gómez asumirá el cargo presuntamente.
De acuerdo a un documento que llegó a Noroeste, Alcaraz Chávez confirmó su despido que fue de manera injustificada y carente de sustento legal, derivada de no aprobar procedimientos legales irregulares de obra pública.
“Es de suma importancia hacer constar que está acción en mi contra deriva directamente de mi compromiso institucional y ético de no convalidar procedimientos legales irregulares en materia de obra pública, así como mi negativa de firmar o validar documentación sur no se encuentra estrictamente dentro del marco de la legalidad”, señala en su renuncia el ex funcionario.
Su postura como servidor público, ha sido salvaguardar los intereses financieros, patrimoniales y legales de la administración pública de Escuinapa, evitando con ello caer en omisiones o actos que puedan perjudicar al municipio, se señala.
El ex funcionario solicitó que se le entregue notificación laboral por escrito, debidamente fundada y motivada por la autoridad competente, indica en el documento hecho llegar al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
Alcaraz Chávez se desempeñada como director de Obras Públicas número 5 en lo que va de la administración pública, sus antecesores el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informaba en su momento que eran renuncias por situaciones personales, aunque Jorge Aguilar Conchas, su primer director de Obras Públicas indicó en su momento que había sido despedido mientras se encontraba en labores de gestión en Culiacán y le llamaron para informar que ya había nuevo director.
El cargo lo asumirá este viernes Esteban Cazares Gómez, quien al parecer era subdirector de obras públicas en Rosario y es originario de Concordia.