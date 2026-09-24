$!Confirma Ramón Alcaraz despido como director de Obras en Escuinapa

ESCUINAPA._ Ramón Alcaraz Chávez fue despedido como director de Obras y Servicios Públicos, a partir de este viernes Esteban Cazares Gómez asumirá el cargo presuntamente.

De acuerdo a un documento que llegó a Noroeste, Alcaraz Chávez confirmó su despido que fue de manera injustificada y carente de sustento legal, derivada de no aprobar procedimientos legales irregulares de obra pública.

“Es de suma importancia hacer constar que está acción en mi contra deriva directamente de mi compromiso institucional y ético de no convalidar procedimientos legales irregulares en materia de obra pública, así como mi negativa de firmar o validar documentación sur no se encuentra estrictamente dentro del marco de la legalidad”, señala en su renuncia el ex funcionario.