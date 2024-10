El problema de la violencia en la zona serrana del sur de Sinaloa sigue generando que varias escuelas se mantengan cerradas, siendo el municipio de Concordia de los más afectados por esta cuestión que tiene a las entidades escolares con un 70% de actividad, así lo confirmó el Jefe de Servicios Regionales de la SEPyC

José Juan Rendón Gómez detalló que comunidades como Potrerillo, La Petaca y Santa Lucía continúan con clases online debido a la preocupación de los padres de familia que no mandan a sus hijos a clases, así como de los maestros que se sienten en peligro por la situación, y ya pudieron apoyo.

“Sigue igual, algunas escuelas mantienen así en línea a los alumnos, no mandan los padres a los niños a clases, pero de manera general es más la problemática en Concordia, en lo que es Potrerillo, La Petaca, Santa Lucía, El Palmito; ahorita ningún maestro está subiendo a esa zona”, dijo Rendón Gómez.

“Claro que sí nos han solicitado apoyo los maestros, todas las escuelas, los que es telesecundaria, pues están en la sierra, la mayoría están aisladas, y si piden más apoyo, más rondines policiacos, se sienten inseguros, etcétera, y es normal que les esté pasando dicho temor”.

En cuanto a las telesecundarias, el titular de la SEPyC explicó que algunas de ciertas comunidades no están laborando por la misma situación, sin embargo, añadió que hay quejas de algunos padres porque los niveles escolar y primarias, por lo que investigarán estos hechos; además agregó que la afluencia de las que sí son presenciales se mantiene en buen registro.

“En el caso de las telesecundarias, creo que ya está elaborando Tepuxta, desconozco si están laborando otras; incluso creo que hay una denuncia de La Concepción, porque preescolar y primaria sí están laborando, entonces es lo que sí estamos viendo, que sí hay escuelas donde algunos niveles sí están laborando, ¿por qué el otro nivel no está acudiendo? Cuando se supone que es una problemática de zona, del contexto pues”.

“Lo que es Potrerillos no están llegando a nadie; ahí tenemos una telesecundaria, en La Petaca está otra telesecundaria y tampoco. En San Ignacio casi la mayoría las maneja el profe Óscar y me ha dicho de unas tres que no estaban yendo, pero la mayoría sí acudía; él tiene como 14 telesecundarias y nos confirma que alrededor de 10 están yendo”.

“En telesecundaria, entre los dos niveles, son como 60, 80 escuelas, que en promedio para no fallarles, estarán como un 70 por ciento laborando ahora mismo. Por ejemplo, Zavala, que es la que no estaban laborando, ya están laborando otra vez al igual que La Concepción, lo que son primaria y secundaria”.

Primarias sin clases en Mazatlán

Por otro lado, Juan Rendón Gómez habló sobre el caso de una primaria en Villas del Sol en Mazatlán que no está operando debido al miedo de los padres de familia y una denuncia de inseguridad.

Explicó que la denuncia fue porque hace poco hubo una persona privada de su libertad, lo que originó que los padres entrarán en alerta.

“Nos habían informado de una primaria en Villas del Sol, lo que es la secundaria estatal y la primaria no estaban laborando, pero el kinder sí. Entonces había una denuncia, el padre de familia habla con nosotros, nosotros hablamos con el supervisor y pues a invitarlos a que se solucione esto para reincorporarse”.

“El miedo, el temor de la secundaria y la primaria era que por ahí cerca habían levantado a unos jóvenes, pero no fue en horario escolar, lo comentamos nosotros, no fue en el trayecto de su casa a la escuela ni de la escuela a su casa, fue en otro horario, pero pues claro que había un temor de su parte”.

El ciclo escolar no será afectado

Rendón indicó que el ciclo escolar de los estudiantes no se verá afectado ni en Mazatlán ni en las escuelas de la zona rural sur, ya que ellos como institución educativa encontrarán maneras para recuperar el tiempo perdido y nadie se quede atrás.

“La afluencia está normal, las que se van abriendo están yendo normal. El ciclo escolar no tiene porqué verse afectado en ningún momento, en cualquier caso, suceso que se presente como suspensión de un ciclón, lo recuperamos realmente nosotros el siguiente día o en la semana con trabajos extras, o unos 20 minutos que nos quedemos más, se recupera ese ciclo; además no está el ciclo a la mitad todavía”.