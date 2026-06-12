$!Confirman cinco cuerpos en predio cerca de Matatán, tras incursión de autoridades por medio de fuerte operativo

A la espera de la identificación oficial, se presume que los restos encontrados corresponden a personas del sexo masculino.

ROSARIO._ Confirman que son cinco los cuerpos removidos en predio de Matatán luego de la incursión de un fuerte dispositivo de seguridad y miembros de un colectivo de búsqueda a la zona, a tres días de que fueran localizados.

La salida del convoy de la cabecera municipal se registró a las 10:11 horas, con elementos de La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal, Ministerio Público, Agencia de Investigación Federal, Agentes Periciales, y miembros del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos.

El grupo de autoridades y civiles que salieron de la cabecera con 10 unidades de camino al lugar se incrementó significativamente por las diferentes corporaciones antes mencionadas.

Trascendió que fue alrededor de las 15:00 horas, luego de aproximadamente dos horas se trabajo, que se dio el descenso de las unidades con los cuerpos, y se realizó una única parada en la comunidad de Las Habitas donde las madres buscadoras ofrecieron alimentos a los participantes del operativo.

La localización de los cuerpos humanos tuvo lugar el pasado martes 9 de junio por parte del colectivo de búsqueda Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos en una incursión junto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y elementos del Ejército Mexicano, en un predio a varios kilómetros de la carretera estatal Matatán-La Rastra.

Los trabajos de extracción se suspendieron en un primer momento ante la localización de explosivos sin detonar, a la espera de la intervención de un equipo especializado del Ejercicio Mexicano para asegurar el área, lo cual se llevó a cabo el miércoles 10 de junio.