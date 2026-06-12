$!Confirman cinco cuerpos en predio cerca de Matatán, tras incursión de autoridades por medio de fuerte operativo

ROSARIO._ Confirman que son cinco los cuerpos removidos en predio de Matatán luego de la incursión de un fuerte dispositivo de seguridad y miembros de un colectivo de búsqueda a la zona, a tres días de que fueran localizados.
A la espera de la identificación oficial, se presume que los restos encontrados corresponden a personas del sexo masculino.
La salida del convoy de la cabecera municipal se registró a las 10:11 horas, con elementos de La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal, Municipal, Ministerio Público, Agencia de Investigación Federal, Agentes Periciales, y miembros del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos.
El grupo de autoridades y civiles que salieron de la cabecera con 10 unidades de camino al lugar se incrementó significativamente por las diferentes corporaciones antes mencionadas.
Trascendió que fue alrededor de las 15:00 horas, luego de aproximadamente dos horas se trabajo, que se dio el descenso de las unidades con los cuerpos, y se realizó una única parada en la comunidad de Las Habitas donde las madres buscadoras ofrecieron alimentos a los participantes del operativo.
La localización de los cuerpos humanos tuvo lugar el pasado martes 9 de junio por parte del colectivo de búsqueda Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos en una incursión junto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y elementos del Ejército Mexicano, en un predio a varios kilómetros de la carretera estatal Matatán-La Rastra.
Los trabajos de extracción se suspendieron en un primer momento ante la localización de explosivos sin detonar, a la espera de la intervención de un equipo especializado del Ejercicio Mexicano para asegurar el área, lo cual se llevó a cabo el miércoles 10 de junio.
Los trabajos se retrasaron un día más, ya que el jueves 11 de junio pese a que las corporaciones se agruparon, se consideró no había las condiciones para acudir.
De acuerdo con las instituciones que tomaron conocimiento de los cuerpos localizados, dieron a conocer que se presume se trató de un ataque con drones sobre un especie de campamento de un grupo delictivo.
Así mismo con la ayuda de la funeraria de guardia los cuerpos fueron removidos y trasladados al Servicio Médico Forense de Mazatlán para darle el curso al debido trámite.