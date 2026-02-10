$!Confirman dos casos de sarampión en Rosario; llaman a vacunarse para evitar su propagación

“Entonces ante esos temas como sarampión que es una enfermedad tan contagiosa es muy difícil para parar un brote y pues tenemos que hacer un esfuerzo coordinado entre todos, desde cada una de las trincheras tener actividades de difusión de prevención, coordinar las acciones que se van a realizar y en este caso pues es la vacunación”, afirmó.

EL ROSARIO._ Durante la tercera reunión ordinaria del Comité de Salud Municipal, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, José Francisco Guerrero Galindo, informó que actualmente se tienen confirmados dos casos de sarampión en el municipio, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a su centro de salud más cercano para aplicarse la vacuna correspondiente.

Guerrero Galindo indicó que a la par de la vacunación se tiene que concientizar a la población de la responsabilidad que tienen ya sea con sus hijos o nietos según sea el caso, y acudir a las unidades para que reciban el biológico.

Así mismo destacó la importancia del Comité Municipal de Salud al permitir realizar un análisis de los padecimientos que están afectando principalmente a la población.

”En este caso El Rosario no es la excepción, tenemos que actuar de manera preventiva para eso necesitamos obviamente coordinarnos entre cada una de las instituciones que está aquí, está educación, está el municipio, está salud”.

Dentro de las actividades preventivas, informó que se realizan bloqueos, barridos en las comunidades pero no será suficiente sin la prevención de parte de la ciudadanía.

”No van a alcanzar manos, no van a alcanzar manos si la población no se activa, si la población no se entera de este este tipo de padecimientos por ese lado el sarampión es altamente difícil de conseguir detenerlo pero coordinados lo podemos lograr”, enfatizó.

Subrayó que la única manera efectiva de prevenir el sarampión es a través de la vacunación, la cual es completamente gratuita, por lo que exhortó a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación y completar los esquemas necesarios.