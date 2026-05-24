Conforman comité para impulsar festividades y rescate de tradiciones en Cacalotán, Rosario

ROSARIO._ Con el propósito de rescatar tradiciones y fortalecer las festividades que ya existen, se conformó el Comité Parroquial de la Virgen de Loreto en la sindicatura de Cacalotán, informó el párroco Ramón García Valenzuela.

“El objetivo del comité siempre va a ser una base, donde se dirija la responsabilidad hacia un lado, sino que todos juntos y consensado podemos llevar la rienda de esta comunidad, de esta parroquia de Cacalotán, que en un buen sentimiento de fe, en primer lugar glorificar a Dios y honrar a la Santísima Virgen Nuestra Señora de Loreto”, dijo.

Detalló que el nuevo comité es presidido por Maximiliano Martínez Soto, y Daniela Macías, secretaria.

“Ese comité no va a ser nada más que nosotros tres, cualquier decisión se va a poner en la mesa, donde esté el padre y los servidores para tomar decisiones”, dijo Martínez Soto.

El presidente del comité indicó que se pretende motivar la participación de todos los fieles en las diferentes actividades de la parroquia.

Así mismo, buscan darle un mayor realce a la fiesta patronal de Nuestra Señora de Loreto el próximo 8 de septiembre.

Entre las tradiciones a rescatar, señaló que está la fiesta de San Juan Bautista, Navidad, y el viacrucis en Semana Santa, entre otras.