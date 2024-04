“A mí aquí me dicen una cantidad, más de lo que a mi me dan de las cotizaciones que aquí me presentan, son alrededor de 27 mil casi 28 mil pesos que no me salen aquí, entonces por eso quiero que vayamos a mesa de trabajo”, dijo la regidora

Se tienen que analizar cada una de las cuantías emitidas, indicó, porque es la manera de corresponder a la confianza de los ciudadanos que son quienes les han dado voz para estar dentro de un cabildo y discutir los temas que se exponen.

“No estoy en contra de que se apruebe un presupuesto para el día del niño, yo estoy aquí para checar las cuentas, porque ese es mi trabajo como regidora, checar que el recuso se aplique como debe de aplicarse”, dijo.