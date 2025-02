$!Confronta clínica de salud privada a regidores y Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA. _ La presentación de una clínica de salud que atendería de 10 mil hasta 20 mil personas ofreciendo diversos servicios confrontó a regidores con el Alcalde Víctor Díaz Simental e indicaron que el tema no podía aprobarse sin analizarse.

Los regidores señalaron que de acuerdo con el proyecto que se presentaba, la inversión en ese lugar sería de 9 millones de pesos al año, pero el espacio que al parecer se ofrecía era una guardería de DIF para madres jornaleras que se ubica en la colonia Insurgentes.

“El modelo es muy bueno por la atención a entre 10 y 20 mil personas, pero quedan preguntas en el aire, que no se pueden tomar a la ligera ¿Dónde estará localizado? ¿Dónde será la construcción de esta clínica? He escuchado, no sé si sea verdad, que se está cerrando una guardería, si así es, no estamos de acuerdo” dijo la regidora del PVEM, Lucia Oceguera Burquez.