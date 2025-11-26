$!Conmemoran con carteles Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Isla del Bosque, Escuinapa

El programa Pannasir llevó está actividad como parte de los 17 días de activismo, informó la Dirección de Seguridad Pública en un boletín.

ESCUINAPA._ Con una feria de carteles elaborados por niños de la primaria Profesor Maximiliano Hernández Escobedo, en Isla del Bosque, se conmemoró el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta fue una jornada de participación escolar enfocada en promover el respeto, los valores de igualdad y la protección a mujeres y niñas, con ello se busca hacer conciencia sobre la importancia de frenar la violencia de género.

Los niños recibieron con diplomas a los que ocuparon los tres primeros lugares y se concluyó el acto con una plática para reforzar los valores de igualdad.

En la actividad estuvo presente personal del Instituto de la Mujer se informó.