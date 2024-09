Explicó que durante el simulacro de hoy la alerta sonó por actividad sísmica, algo que no ocurre con frecuencia en la zona sur del Estado, pero no están exentos de ello.

Dado que en los últimos años se ha tenido una mayor actividad sísmica, por lo que el tener este tipo de simulacros ayuda a las personas a ir entendiendo qué hacer.

Son tres reglas básicas lo que se informa se debe tener en cuenta, una es no correr, no gritar y no empujarse, en ese orden evitaran que se tengan daños mayores o que en la evacuación alguien salga lastimado.

El simulacro en Palacio Municipal duró 2 minutos 15, considerado un tiempo excelente pues se considera un máximo de 3 minutos para llevar a cabo una evacuación y que esta sea exitosa, un tiempo mayor a esto se considera que se presentó algún problema.