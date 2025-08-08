El Sur
Conmemoran en Rosario a Santo Domingo de Guzmán

Los festejos se llevaron a cabo en el templo ubicado en el barrio ‘La Joya’
08/08/2025 17:00
EL ROSARIO._ Con mañanitas, rosarios y procesión, celebraron vecinos en Rosario la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán.

Fue en punto de las 8:00 horas que se inició la fiesta con las tradicionales mañanitas en el templo ubicado en el barrio conocido como “La Joya”.

La pirotecnia anunció la fiesta de fe que se vivió a lo largo del día con devoción por parte principalmente de los vecinos de la zona.

Por la tarde se informó que se extendería con la salida de la imagen cargada en andas para recorrer las colonias bajo su protección.

