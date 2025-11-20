$!Conmemoran en Rosario con acto cívico y desfile la Revolución Mexicana

EL ROSARIO._ Con un contingente conformado por 22 planteles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, se conmemoraron 115 años de la Revolución Mexicana. A pesar de que el izamiento de bandera estaba pactado a las 7:30 horas, en reunión con los planteles, se inició un retraso de 25 minutos al parecer a la espera de la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.





En su discurso, aseguró que este 20 de noviembre se honra uno de los capítulos más trascendentes de la historia nacional, el inicio de la Revolución Mexicana, movimiento que cambió profundamente el rumbo político, social y cultural de la nación. “Hoy más que conmemorar una fecha reconocemos el valor de quienes lucharon por un México más digno, reafirmamos que los ideales de la democracia, la libertad y respeto siguen siendo un compromiso vigente. La Revolución no es sólo un hecho histórico, es una invitación permanente a trabajar por un país donde cada persona tenga oportunidades reales para vivir con bienestar”.





Luego de los honores a la bandera, se dio inicio al tradicional desfile encabezado por autoridades, el cual fue seguido por los diferentes planteles educativos, en orden anteriormente acordado.





Los grupos destacaron por vistosos atuendos, además de la representación de revolucionarios y adelitas.



