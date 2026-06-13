$!Conmemoran en Rosario el 116 aniversario luctuoso de Gabriel Leyva Solano

EL ROSARIO._ En reconocimiento a la memoria de uno de los personajes más emblemáticos de la lucha democrática en México, autoridades e instituciones educativas de Rosario conmemoraron el 116 aniversario luctuoso de Gabriel Leyva Solano. Las actividades estuvieron encabezadas este sábado por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar, acompañada de funcionarios municipales, regidores, representantes de instituciones educativas y ciudadanos.

La jornada cívica inició con el tradicional izamiento de bandera en la explanada municipal, donde las autoridades rindieron honores al lábaro patrio y recordaron el legado de quien es considerado precursor de la Revolución Mexicana. Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la Plazuela Gabriel Leyva Solano, donde se encuentra el busto del ilustre rosarense.





En el lugar se llevaron a cabo las guardias de honor como muestra de respeto y admiración a su lucha por la democracia, la justicia y la libertad. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de mantener vivos los ideales y valores que guiaron la vida de Gabriel Leyva Solano, cuyo legado continúa siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones.