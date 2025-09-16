$!Conmemoran en Rosario el 215 aniversario de la Independencia de México

EL ROSARIO._ Autoridades municipales e instituciones educativas realizaron los honores a la bandera y el tradicional desfile para conmemorar los más de dos siglos de la Independencia de México.

Fue poco después de la 8:00 horas que se dio inicio al izamiento de bandera, encabezado por la autoridad municipal y escoltas de los diferentes planteles de la ciudad.

”Nos reunimos con respeto y orgullo para conmemorar el día de la independencia de México. Fecha en la que celebramos la libertad y la soberanía de nuestra nación”, expuso en su mensaje la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.