Conmemoran en Rosario el 215 aniversario de la Independencia de México

En las actividades participaron instituciones de los diferentes niveles educativos
Hugo Gómez |
16/09/2025 10:52
EL ROSARIO._ Autoridades municipales e instituciones educativas realizaron los honores a la bandera y el tradicional desfile para conmemorar los más de dos siglos de la Independencia de México.

Fue poco después de la 8:00 horas que se dio inicio al izamiento de bandera, encabezado por la autoridad municipal y escoltas de los diferentes planteles de la ciudad.

”Nos reunimos con respeto y orgullo para conmemorar el día de la independencia de México. Fecha en la que celebramos la libertad y la soberanía de nuestra nación”, expuso en su mensaje la Alcaldesa, Claudia Valdez Aguilar.

Sostuvo que además de honrar a los héroes que dieron patria y libertad, también les compromete a seguir su ejemplo trabajando juntos por una sociedad más justa, solidaria y llena de oportunidades para todos.

El desfile encabezado por autoridades y funcionarios, se conformó por 22 planteles, entre primarias, secundarias, preparatorias y universidades.

Como es costumbre el recorrido consistió en la versión corta que recorre el Centro de la ciudad para culminar en el Palacio Municipal.

