Conmemoran en Rosario el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Además de una marcha naranja, inauguran un mural que honra el valor de las mujeres
Hugo Gómez |
25/11/2025 13:53
EL ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Municipal de Rosario realizó una serie de eventos para visibilizar y erradicar este problema.

La jornada dio inicio con la Caminata Naranja de la que participaron instituciones educativas, de salud y de Gobierno, donde se unieron al recorrido para alzar la voz y promover un futuro donde cada mujer pueda vivir libre, segura y respetada.

La marcha concluyó con el acto inaugural de un gran mural que honra el valor de las mujeres, realizado por el artista local José Colio.

Previo a la inauguración, la Secretaria del Ayuntamiento de Rosario, Ignacia Mailen Delgado Rendón, en ausencia de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar, tomó el uso de la voz para reconocer a todas y cada una de las mujeres que han luchado por la igualdad y alzado la voz en defensa de sus derechos.

“Recordamos a miles de mujeres que con valentía alzaron la voz para exigir igualdad de derechos, oportunidades y trato digno, gracias a ellas, hoy hablamos de acceso a la educación, al trabajo, a la participación en la política, al derecho de vivir libres de violencia y discriminación, hoy rendimos un tributo a las mujeres que nos rodean”, dijo.

Delgado Rendón agradeció la suma de esfuerzos y participación de las instituciones y los ciudadanos que a través de los 16 días de activismo reafirman el llamado a tomar acción y recordar que ninguna mujer debe vivir con miedo, que cada historia cuenta y que la violencia no es normal ni aceptable en ninguna forma.

#Marcha
#Rosario
#Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia
#Marcha 25N
