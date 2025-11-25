$!Conmemoran en Rosario el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

EL ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno Municipal de Rosario realizó una serie de eventos para visibilizar y erradicar este problema. La jornada dio inicio con la Caminata Naranja de la que participaron instituciones educativas, de salud y de Gobierno, donde se unieron al recorrido para alzar la voz y promover un futuro donde cada mujer pueda vivir libre, segura y respetada.







La marcha concluyó con el acto inaugural de un gran mural que honra el valor de las mujeres, realizado por el artista local José Colio. Previo a la inauguración, la Secretaria del Ayuntamiento de Rosario, Ignacia Mailen Delgado Rendón, en ausencia de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar, tomó el uso de la voz para reconocer a todas y cada una de las mujeres que han luchado por la igualdad y alzado la voz en defensa de sus derechos.







“Recordamos a miles de mujeres que con valentía alzaron la voz para exigir igualdad de derechos, oportunidades y trato digno, gracias a ellas, hoy hablamos de acceso a la educación, al trabajo, a la participación en la política, al derecho de vivir libres de violencia y discriminación, hoy rendimos un tributo a las mujeres que nos rodean”, dijo.



