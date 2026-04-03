$!Conmemoran feligreses de Escuinapa el Viacrucis viviente

ESCUINAPA._ Bajo un sol que parece inclemente y una temperatura con sensación mayor a los 30 grados, los pies descalzos de Jesús Barrón caminan sobre el pavimento. Es el cuarto año, después de la pandemia, que el también ciclista personifica a Jesús en el Viacrucis viviente que tiene más de tres décadas.







Descalzo, solo es arropado por la comunidad, en sus brazos una cruz de madera, las caídas parecen pesadas mientras sube el cerro que lo lleva hasta el punto final del Viacrucis, las 14 estaciones parecen difíciles, entre el calor y el sol. Las caídas llegan y los gritos de los “soldados’ con sus látigos, azotan a Jesús; en un sonido cada estación del Viacrucis es narrada, con un mensaje para cada pasaje bíblico emitido por el párroco del Santuario de San Francisco de Asís, Julio Alfonso Castillo.







“Hay que saber afrontar las caídas, con sacrificio, sabiendo que hemos de ser revestidos con el triunfo de la salvación... Señor haz que no nos dejemos robar la esperanza”, dijo. El rosario se fue rezando mientras las 14 estaciones del Viacrucis se realizaba, el acto fue acompañado por decenas de personas, que estuvieron acompañando al grupo que por años ha organizado el Viacrucis viviente.