$!Conmemoraron en Rosario el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

ROSARIO._ Con el propósito de promover la concientización, la prevención y la detección oportuna en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, DIF Municipal, Gobierno de Rosario y dependencias de Salud, realizaron una marcha conmemorativa y una feria de stands informativos. La marcha inició en las instalaciones del Sistema DIF Rosario y recorrió diversas calles de la ciudad hasta llegar a la plazuela Gabriel Leyva Solano, donde distintas instituciones instalaron stands con actividades informativas y de sensibilización dirigidas a la población.





En esta jornada participaron el Instituto Municipal de la Mujer, Centro de Salud, UNEME-Cecosama, Hospital IMSS-Bienestar, Centro Libre para las Mujeres y Sistema DIF Rosario. Los representantes de las instancias participantes compartieron información y actividades enfocadas en la importancia del autocuidado, la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La marcha estuvo encabezada por la Secretaria del Ayuntamiento, Guadalupe Montaño López, en representación de la Alcaldesa, Claudia Liliana Valdez Aguilar. También se sumaron funcionarios públicos, personal del sector salud y estudiantes de distintas instituciones educativas, quienes se unieron a esta actividad para fortalecer el mensaje de conciencia y solidaridad. Al concluir el recorrido, Lizbeth Oleta, titular de Servicios Médicos Municipales, agradeció la participación de las instituciones y de todas las personas que se sumaron a esta iniciativa.



