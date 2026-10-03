$!Conocer por redes a La Virgen del Rosario, despertó el fervor y llevó a Armando a donar dos vestidos para su festividad

EL ROSARIO._ Para Armando Cuadra Farfán, bastó una interacción por medio de redes sociales con Nuestra Señora del Rosario para despertar un fervor que le llevó a donar dos vestidos para su fiesta patronal. El primer vestido lo ofreció para el novenario en la edición 2021, de color beige con manto verde; y tras una espera de 15 años, ahora donó el de la solemnidad ahora beige y rojo. “Conocí a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario a través de redes sociales y un día, en camino hacia, porque vivo en California, iba pasando rumbo a Guerrero y decidí pasar al municipio de aquí de Rosario para conocer su iglesia, a la Santísima Virgen del Rosario y a partir de eso fue que empecé a conocer cómo es que se lleva a cabo toda esta tradición”, expuso.





Armando reconoció que tras su donación no existe otro prodigio o favor que el amor que despertó en la patrona de los rosarenses. “Pero creo que el milagro por el cual estoy aquí es porque todos los días estamos sanos, estamos bien, tenemos salud, tenemos trabajo, nuestra familia está bien”, sostuvo. Relató que fue a partir de eso que empezó a conocer cómo es que se lleva a cabo toda la tradición que hay entorno a la fiesta mariana, considerada una de las más importantes del noroeste del país.

Su primera donación a Nuestra Señora del Rosario.