$!Conocer por redes a La Virgen del Rosario, despertó el fervor y llevó a Armando a donar dos vestidos para su festividad

EL ROSARIO._ Para Armando Cuadra Farfán, bastó una interacción por medio de redes sociales con Nuestra Señora del Rosario para despertar un fervor que le llevó a donar dos vestidos para su fiesta patronal.
El primer vestido lo ofreció para el novenario en la edición 2021, de color beige con manto verde; y tras una espera de 15 años, ahora donó el de la solemnidad ahora beige y rojo.
“Conocí a la imagen de la Santísima Virgen del Rosario a través de redes sociales y un día, en camino hacia, porque vivo en California, iba pasando rumbo a Guerrero y decidí pasar al municipio de aquí de Rosario para conocer su iglesia, a la Santísima Virgen del Rosario y a partir de eso fue que empecé a conocer cómo es que se lleva a cabo toda esta tradición”, expuso.
Armando reconoció que tras su donación no existe otro prodigio o favor que el amor que despertó en la patrona de los rosarenses.
“Pero creo que el milagro por el cual estoy aquí es porque todos los días estamos sanos, estamos bien, tenemos salud, tenemos trabajo, nuestra familia está bien”, sostuvo.
Relató que fue a partir de eso que empezó a conocer cómo es que se lleva a cabo toda la tradición que hay entorno a la fiesta mariana, considerada una de las más importantes del noroeste del país.
“Y fui preguntando y, hasta que llegué con las personas, creo que indicadas, que me dieron a conocer todo como era y, fue a partir de eso que decidí inscribirme para para también donar un día un vestido”.
Recordó que tras ese primer acercamiento aún estaba al frente del patronato, el ex presidente municipal Luis Villegas Murguía, con quién hizo el proceso para registrarse.
Sus maestras en la fe, para contar con esta devoción tan profundo, señaló, fue su finada abuela Celerina Bailón, así como su madre la señora Rosa Farfán.
Farfán enfatizó que es muy importante no esperar a que te pase algo malo para agradecer, simplemente cuando se quiera hacer algo bien o alguna obra buena, no esperes a que lleguen cosas malas, pues confiesa creer que a quien obra bien le va bien.
“Sobre los colores del vestido, expuso, que el rojo es el reflejo del amor que María tiene a todo su pueblo, a todos sus hijos; el ropón del niño decidí que fuera blanco, simboliza la paz, la pureza”, manifestó.
“Es una emoción grande, es algo que ya se queda conmigo y ya me lo llevo, es una emoción, al igual que todas las personas antes de mí, imagino que antes de sentir la misma emoción también, un anhelo cumplido”, concluyó sobre dejar su nombre grabado en la historia de las fiestas de la Virgen del Rosario.