Consejeros de Jumapae no asisten a sesión tras cambio de gerente

ESCUINAPA._ El consejo de Jumapae no se presentó a la sesión convocada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental

En el lugar solo estuvieron el regidor Francisco Coronado Barajas, el nuevo gerente de Jumapae Santos Gómez y el contador Ramón Deprad, quienes estuvieron esperando una hora a qué llegaran.

En la sesión de Cabildo del jueves por la noche, algunos consejeros señalaron como posibilidad no acudir debido a que la invitación a la sesión les llegó cuando se les observó, por lo que consideraron no fue formal.

”A lo que veníamos era enterarnos bien de la situación, de un gerente que está trabajando bien, dando soluciones, nos habían dicho de unas multas pero no sabíamos de la destitución”, dijo el consejero Luis Alberto Rodríguez Grave.

Indicó que de acuerdo a la ley son la máxima autoridad para destituir o nombrar al gerente y no se les tomó en cuenta,por lo que acudieron a pedir una explicación.

”No creo (acudir al consejo) porque se vio, lo que queríamos es que si no nos iban a tomar en cuenta nos hicieran documento para también renunciar no tiene caso trabajar de esa manera”, dijo

Consideran que decirle que había una multa de 10 mil pesos es para amedrentar o para decir que hubo un mal manejó.

”No tiene caso, si nada más vamos a ser quienes firmen sin tener injerencia”, dijo Ello Guerrero.