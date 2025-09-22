Consideran pescadores del Sur el Bienpesca para, por lo menos, saldar deudas

ESCUINAPA._ El problema para los pescadores es severo, pues también tienen dificultad para capturar escama, no hay producto en los esteros, señaló Juan Manuel Salas, secretario de la Cooperativa “Tata Lázaro Cárdenas”

Es necesario que se considere la entrega del programa estatal de Bienpesca para paliar de alguna manera las deudas que se tienen, indicó.

“La escama está muy pequeña, no podemos pescar escama y camarón mucho menos porque no salió nada, nada ni para muestra”, dijo.

Son 87 familias afectadas, en la zona sur al parecer salió un poco de camarón aunque muy pequeño, por lo que los pescadores esperan que les llegue el apoyo del Bienpesca; ya que siempre llegaba antes de entrar a las capturas, servía para gasolina, para cosas que se requieren.

Son 3 mil 750 pesos, pero aunque sea para las deudas que se tienen.

“Ojalá el gobierno nos aliviane ya en estos días, porque la verdad sí lo necesitamos los pescadores, por lo menos este recurso”, dijo.

Los pescadores han solicitado a las autoridades el dragado y desazolve de la zona estuarina del municipio, esperando resolver con ello los problemas de reproducción de camarón y escama.