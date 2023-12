ESCUINAPA._ La construcción de los canales de riego de la presa Santa María son la causa de que la red de agua potable que viene de los acueductos de Rosario no estén funcionando y se tenga desabasto, informó la Gerente de Jumapae.

“Seguimos con la misma problemática que son la construcción de los canales de riego de la presa Santa María, nuestras tuberías de los acueductos se desconectan, no nos dicen cuándo, es un tema que no está en nuestras manos”, dijo Yazmin Ramos García.

Este miércoles pasado se reunió con personal de Conagua para plantear la situación, pues se les está afectando como ciudad, al no tener agua en los hogares, en un problema que ya se tiene poco más del mes, en que el abasto no es constante o es nulo.

“Le he pedido a la Conagua que nos den alternativas de solución, que nos manden pipas, es una solicitud que estamos haciendo, porque los reclamos de los ciudadanos son directos a nosotros, a Presidencia, con razón por la falta de agua”, dijo.

La Conagua le informó que tendrá respuesta a su solicitud la otra semana, lo que piden es que sea a la brevedad posible, pues también se les ha indicado que la tubería de los acueductos Baluarte-Escuinapa y Baluarte-Teacapán les estorban en los trabajos trazados para los canales de riesgo.

“En algunas colonias cuando no es posible conectar la tubería lo hacemos para que no sea un desabasto total, es cuando nos damos cuenta, porque como son un ente federal (quienes hacen las obras) no nos avisan”, dijo.

Precisó que inicialmente se les había informado que los trabajos terminarían el 16 de diciembre, pero se dio una prórroga para que sea hasta el 31 de diciembre, lo que les preocupa.

Pues entonces seguirán haciendo desconexiones en plena temporada vacacional, afectando a los ciudadanos y a los vacacionistas que llegan en esta temporada.

“Nos afecta este desabasto en todos los sentidos y queremos solución antes de que inicien las vacaciones, nos afecta además en la recaudación, si cuando está el líquido tandeado cada tercer día batallamos por pagos, más ahora que no hay agua” señaló.