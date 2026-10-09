Construirán un nuevo penal que se ubicaría en Culiacán, anuncia Graciela Domínguez Nava

ESCUINAPA._ Habrá un nuevo penal que se construirá en Culiacán, debido a la necesidad que se tiene y se mantendrá la gestión ante Fiscalía para el traslado de reos que permita bajar la presión en los penales, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

“Hemos dado seguimiento a través de la Secretaría de Seguridad Pública (a lo del penal de Mazatlán) como dice la Presidenta (Claudia Sheinbaum) será el Gabinete de Seguridad quien dará mayor información de cuáles fueron las circunstancias... En Sinaloa habrá un nuevo penal, hay una necesidad en ese sentido”, asentó.

Se estaría construyendo en Culiacán, aún no se tiene considerada la inversión pero sí que permitirá que se despejen estos centros de la alta población que se tiene y que hace favorable situaciones como la que está ocurriendo en el penal de Mazatlán.

Ya se tienen propuestas de terrenos, expuso, que es lo que corresponde como Estado y el presupuesto para ejecutar será del Gobierno federal.

Los gabinetes de seguridad estarán haciendo trabajos de revisión en el penal, indicó, porque el interés es mantener la seguridad de las familias que asisten a ese centro penitenciario y de quienes laboran ahí.

En el caso del menor fallecido, afirmó que están pendientes de su familia, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas, se va revisando con ellos que irán necesitando.

No pueden definir si habrá un cambio de director del centro penitenciario, aclaró, pues este se definirá después de que los gabinetes de seguridad definan en la investigación qué se tiene que hacer.

Informó que se mantiene en contacto con el Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal Omar García Harfuch, se mantiene colaboración de trabajo entre Gobierno del Estado y Gobierno federal.