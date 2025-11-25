$!Contará Rosario con una pista de hielo durante fiestas decembrinas

EL ROSARIO._ La llegada de un tráiler a la zona del Palacio Municipal a temprana hora generó la curiosidad de los transeúntes de la cabecera municipal.
Momentos más tarde, personal del Ayuntamiento informó que se trata de una pista de hielo, misma que se instala a la par de la decoración navideña.
Fue poco antes de las 7:00 horas que vecinos se percataron de la llegada del vehículo a la zona del palacio municipal.
Esta sería la segunda ocasión que el municipio ofrece este tipo de atracción durante las fiestas decembrinas, la primera fue durante la administración de Édgar González Zataráin.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles al respecto de esta pista de hielo, anteriormente se indicó que se llevará a cabo el festejo de Gala Navideña y Desfile de la Luz el próximo 5 de diciembre.